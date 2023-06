Guido Gezelleplein in Brugge vergroent en wordt voetgangerszone

Op het Guido Gezelleplein wordt de komende herfstvakantie 331 m² onthard. De bestaande parkeerplaatsen ruimen plaats voor groen en het plein wordt een voetgangerszone. De garages op het plein blijven wel nog bereikbaar.

De in- en uitgang van het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut situeert zich op het Guido Gezelleplein. Leerlingen moeten er tussen geparkeerde auto’s of auto’s die op zoek zijn naar een parkeerplaats de school bereiken of verlaten. “Om de veiligheid van de leerlingen te garanderen, worden de parkeerplaatsen weggehaald en maken we dit plein tot een voetgangerszone”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Drie plantvakken

Op het Guido Gezelleplein worden drie plantvakken rondom de bestaande bomen aangemaakt, op de plaats waar voordien tien parkeerplaatsen lagen. Er komen ook meer banken, zodat bezoekers van het plein even kunnen uitrusten.

“Voor mij is het belangrijk om de verharde plekjes in de stad groener te maken. Ook het Guido Gezelleplein, een vaak bezocht plein in de Brugse binnenstad, wou ik groener en aangenamer maken. Het plan is ontstaan in overleg met de omliggende zaken en gebruikers. Bij het opmaken van het ontwerp werd ook de inbreng van de school meegenomen”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De werkzaamheden, ontharding en beplanting, worden op 40.000 euro geraamd. (CGRA)