Grote veranderingen bij Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren: Verbouwingen starten deze lente

Zeer druk jaar, maar net geen record

Het VOC Beernem ving het voorbije jaar liefst 4.321 dieren op. Zeer hoge cijfers, maar net geen record. Het jaar daarvoor, in 2021, kregen 4.416 wilde dieren de nodige zorgen. “Het lockdown-effect begint af te nemen”, legt centrumverantwoordelijke Manu Potin uit. “Tijdens de coronacrisis gingen veel mensen in de natuur wandelen en kwamen ze daarbij soms dieren in moeilijkheden tegen. Dat zorgde voor een forse toename. Bovendien was de zomer van 2021 zeer nat, waardoor er een recordaantal egels werd binnengebracht. Die trend zien ook alle andere VOC’s in Vlaanderen. De verwachtingen zijn dat we dit jaar 4.500 à 4.600 dieren binnen zullen krijgen.”

Het centrum vangt vogels en wilde dieren op. “Meer dan 82 procent waren vogels, ongeveer 17 procent zoogdieren en we vingen ook enkele reptielen op. De top drie waren duiven (1.655), egels (513) en merels (295). 2022 was het jaar van vogelziektes. Door de vogelgriep, pokken en parasieten hebben we veel vogels niet kunnen redden. Met de egels hadden we dan weer een zeer goed jaar. Door een nieuwe werking, met andere protocollen en bakken, is het aantal dieren dat we in de natuur konden loslaten flink gestegen. Ongeveer 40 procent van de opgevangen egels konden we vrijlaten.”