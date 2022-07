Grote sint-bernardushond net op tijd bevrijd uit snikhete wagen terwijl baasje in zwembad zit

Op de parking bij Plopsaqua De Panne merkten parkbezoekers zondagnamiddag een hond op in de koffer van een voertuig, dat geparkeerd stond in de zon. Omdat het dier leed onder de hitte en het baasje nergens te bespeuren was, werd de brandweer opgetrommeld.

De temperatuur schommelde rond de dertig graden Celsius, toen de brandweerlieden bij de wagen kwamen. Ook de politie werd ter plaatse geroepen. “Het park probeerde de eigenaars van het Franse voertuig op te roepen via het intercomsysteem”, zegt Hendrik Maelfait, kapitein van post De Panne in hulpverleningszone Brandweer Westhoek.

Omdat de nood hoog was, werd niet gewacht tot de eigenaars gevonden werden. De koffer werd geopend en daaruit kwam een grote sint-bernardushond tevoorschijn. “Ik schat zijn leeftijd op een zevental jaar. We hoefden het voertuig niet te beschadigen tijdens de bevrijding, want de koffer was niet op slot.”

De opsluiting in de snikhete koffer hoefde niet veel langer te duren voor het dier. “De hond moest toch een half uur bekomen en dronk veel water”, vervolgt Maelfait.

Eerder incident

Uiteindelijk daagde het vrouwelijk baasje uit Frankrijk toch op. Ze bleek te vertoeven in het zwembad van Plopsaqua en verklaarde dat ze de hond om het uur kwam controleren. Het blijkt te gaan om het tweede incident in een paar weken tijd: op dezelfde parking hadden de parkwachters toen een hond bevrijd uit een geparkeerde wagen.

“De politie maakte proces-verbaal op, waarna het baasje haar hond terug meenam. Gelukkig blijven zulke interventies eerder beperkt en werd deze hond tijdig opgemerkt. Honden horen niet thuis in geparkeerde wagens in deze hitte”, waarschuwt Maelfait. (TP)