Op de landelijke wijk de Weze in Ardooie zijn er zondagnamiddag ruim twintig ooievaars neergestreken. Een ongebruikelijke gebeurtenis.

De ooievaars toerden eerst even boven de Weze en streken daarna neer om uit te rusten en te pauzeren. Wellicht zijn de dieren op doortocht en is de kans klein dat er een stel achter blijft. Het gemeentebestuur van Ardooie deed nochtans al verschillende inspanningen om een koppel van de vogels tot broeden te verleiden in de gemeente.

(JM)