Groot bijenfeest in domein Beisbroek in Brugge naar aanleiding van de Week van de Bij

Op zondag 28 mei wordt de ‘Week van de Bij’, die nog tot 4 juni loopt, afgetrapt met een groot bijenfeest in domein Beisbroek.

“Hier werd deze winter ook de eerste bijenburcht van Vlaanderen gebouwd, en dit uitsluitend met vindmateriaal. Ondertussen is men ook in andere steden gestart met het bouwen van bijenburchten. Brugge heeft er naast die in Beisbroek ook één in kinderboerderij De Zeven Torentjes”, weet Bruno Remaut van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, die al voor de tiende keer de ‘Week van de Bij’ organiseert.

Thema

Het thema dit jaar is ‘Bed & Breakfast voor bijen’ en daarmee worden burgers, bedrijven en steden aangespoord om voedsel en nestgelegenheid voor bijen te voorzien. Dat kan door het aanplanten van bloemen en het bouwen van bijenburchten.

“Ook in Brugge ijveren we voor onze bijen. Stad Brugge werd verkozen tot bijenvriendelijke gemeente in 2022. Dit gebeurde niet zomaar: iedere dag zetten we ons in voor de biodiversiteit en zorgen we voor een bijenvriendelijke stadsomgeving. We proberen draagvlak te creëren en de Bruggelingen mee te krijgen in dit verhaal”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Workshops

Op zondag 28 mei is iedereen welkom op een groot bijenfeest in Beisbroek. Door deel te nemen aan een of meer creatieve workshops (geen inschrijving vereist) kan je al doende je kennis over de bij… bijspijkeren. Zo kun je een insectenhotel leren bouwen of schilderen met bijenwas.

De wereld van de bij kan je ook ontdekken in een labo rond bijen en bloemen, en via een VR-bril is het zelfs alsof je zelf deel uitmaakt van hun wereld.

Bijenfluisteraar

Daarnaast kan je genieten van spelletjes zoals een bijenquiz, stuifmeelrace of bijengolf. Er worden ook bijenvriendelijke planten verkocht en je kan ook langs gaan bij de bijenfluisteraar.Het bijenfeest vindt plaats tussen 13 en 18 uur.