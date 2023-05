Groepsaankoop kippen valt in de smaak

Afgelopen zaterdag werden er in Meulebeke 282 kippen bedeeld. Tweejaarlijks organiseert de gemeente immers een groepsaankoop waarbij men voor 8 euro een gezonde kip kan kopen. “Kippen zijn alleseters: ze consumeren groente-, fruit- en tuinafval”, aldus schepen van Groen Danny Bossuyt. “Een kip verwerkt tot 50 kg keukenafval per jaar. In toepassing van de Vlaamse regelgeving op het dierenwelzijn mogen levende dieren niet meer met een korting verkocht worden. Vandaar dat het lokaal bestuur, in samenwerking met de milieuraad, nu tweejaarlijks zal inzetten op een groepsaankoop.”

De site van de Warme Tuinen vormde het verkooppunt. Om 10 uur stond er al een lange rij aan te schuiven bij de voorzitter van de milieuraad Lieven Mannens om de kippen naar huis mee te nemen. Onder hen ook Els Van Den Heede: “Ik heb precies een band met kippen. Je kan ze heel tam maken. Bovendien worden ze bij ons thuis ingeschakeld om het afval in de restafvalzak te doen dalen, wat beter is voor de natuur en onze portemonnee. Bovendien heb je altijd verse eitjes in huis. We beschikken over een ruime kippenren waarin ze naar hartenlust kunnen rondscharrelen. De kippenmest vermengen we met tuinafval tot compost wat dan uitermate geschikt is voor onze tuinplanten.” (LB)