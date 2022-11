Groene long in verstedelijkt Vichte wordt aanzienlijk groter

Zaterdag 26 november is het zover. De eerste elf zomerlinden in Vichte zullen worden aangeplant als start van de uitbreiding van een bos van 1,5 hectare.

“Het Ecologisch park Beukenhof, dat al bestaat uit een park van 2,5 hectare en een vlindertuin sinds het jaar 2010 van een halve hectare, wordt nu uitgebreid met dit bos”, aldus groenvrijwilliger Pol Ostyn (70). “In het voorjaar 2023 wordt het terrein ingezaaid met een klaver-bloemmengsel en in het najaar van 2023 worden er 3.000 bomen geplant.”

Elf zomerlinden

Door de aanplant van de elf zomerlinden zal er snel een mooie dreef ontstaan tussen de Vlindertuin en de parkuitbreiding. Het hele ecologisch park was al voorzien in het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) van 1997, in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) van 2010 en in 2016 stelde minister Schauvliege 72.000 euro ter beschikking uit het boscompensatiefonds.

“Het bebossingsplan en de keuze van de bomen en struiken werden gemaakt door de Bosgroep IJzer en Leie”

“Omdat er geen beweging in het dossier kwam, keurde het Anzegemse gemeentebestuur eind 2020 een nieuw RUP Ecologisch park Vichte met onteigeningsplan goed”, aldus Ostyn. “In 2021 kwam er een dading om enkel de westelijke zone van 1,5 hectare aan te kopen. De eigenaars gingen al eerder akkoord om te verkopen, maar de pachter deed begrijpelijk niet graag afstand van de grond. Het terrein kwam dan eindelijk toch vrij op 1 november. Het bebossingsplan en de keuze van de bomen en struiken werden gemaakt door de Bosgroep IJzer en Leie. Hierbij had ook Natuurpunt inspraak.”

25 jaar lobbywerk

Er zal voorzien worden in twee zones met bomen, een struikzone vooraan, twee open plekken en een bospad. “Na 25 jaar lobbywerk is er weer een stap vooruit gezet”, zegt Ostyn overtuigd.

“Palend aan het ecologisch park worden 55 appartementen gebouwd op een oude industriële site. Daar werd begin dit jaar ook een zomereik van 80 jaar verplaatst. In ieder geval wordt de groene long van het stilaan verstedelijkte Vichte aanzienlijk groter.”