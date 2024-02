Groene corridor doorheen binnenstad versterkt habitat eikelmuis: “Hij gaat absoluut niet graag over de grond”

De eikelmuis krijgt het de laatste tijd zwaar te verduren door het verdwijnen van leefgebied, rust- en voortplantingsplaatsen en een verminderd voedselaanbod door de afname van insecten. Met het planten van een groene corridor in de binnenstad hoopt Kortrijk de populatie van 150 eikelmuizen te laten groeien naar minstens 500 muizen.

Tijdens afbraakwerken in gewezen hotel Belfort op de Grote Markt in 2017 werd een eikelmuis gespot en door de redders omgedoopt tot ‘Zorro’. Het was een unieke ontdekking in ons stadscentrum, maar de beschermde eikelmuis heeft het moeilijk. Niet enkel door het verdwijnen van kleine landschapselementen zoals hagen en houtkanten en het verminderde voedselaanbod, maar ook door onze strakke tuinen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Om het voedselaanbod én de biodiversiteit een duwtje in de rug te geven plant de stad in samenwerking met het Regionaal landschap Leie & Schelde een groene corridor van 200 vruchtdragende struiken en bomen in de binnenstad. De plantjes worden aangeplant volgens een groen lint, zodat een ‘route’ voor de eikelmuis wordt voorzien.

“Ook in Kortrijk leven bedreigde diersoorten die beschermd zijn. Omdat biodiversiteit belangrijk is, koesteren we de eikelmuis onder andere met deze plantactie om zo de levensvatbaarheid te verhogen. Bij de aanplant wordt er gelet op kroonsluiting. Dat wil zeggen dat de struiken voldoende dichtbij elkaar worden geplant zodanig dat de takken elkaar overlappen. Zo kan de eikelmuis zich via de struiken zeer gemakkelijk verplaatsen, want over de grond gaat hij absoluut niet graag. Om die reden zal ook nog een hangbrugje geplaatst worden tussen het Plein en de Groeningepoort. In de toekomst zetten we met Natuurpunt ook in op het bermbeheer om verdere corridors te creëren en eikelmuispopulaties met elkaar te verbinden”, aldus Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Klimaat en Biodiversiteit.