Groendienst Oudenburg ontdekt nieuwe bloemensoorten

Op het buurtpleintje in de Bredevoorde in Oudenburg ontdekten de mannen van de groendienst twee nieuwe wilde bloemensoorten die nog niet voorkwamen in Oudenburg. Het gaat om de bijenorchidee en de oranje havikskruid.

“Deze ontdekking kwam er door niet te maaien in de maand mei. Hierdoor ontstond in het grasveld een mooi kleurenspel”, tonen burgemeester Anthony Dumarey en schepen van Milieu Gino Dumon. De komende weken zal de groendienst verder zorg dragen voor deze planten. Tot eind juni zal het pleintje dan ook niet worden gemaaid.