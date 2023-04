Groen Tielt deelt gratis bloemzaad uit

Een bloemenperkje in de tuin aanleggen? Naar aanleiding van de Dag van de Aarde op 22 april en Wereld Biodiversiteitsdag op 22 mei deelt Groen Tielt gratis zakjes met bloemzaad uit aan de Tieltenaars.

Met het initiatief wil de partij een steentje bijdragen in de strijd tegen de achteruit van de biodiversiteit. En daarbij spelen bijen en bloemen een niet te onderschatten rol.

De zakjes met bloemzaad worden (zo lang de voorraad strekt) gratis aan huis geleverd.

Bestellen kan via info@groentielt.be of via de Facebookpagina van Groen Tielt. Naam, adres en eventueel telefoonnummer dienen vermeld te worden. (SV)