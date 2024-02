Groen protesteert tegen plannen voor industriezone, ondanks overstromingsgevaar

Zowel de plaatselijke Groen-politici als provincieraadslid Maarten Tavernier maken zich zorgen over de plannen van de provincie om in overstromingsgebied in Deerlijk een bedrijvenzone in te plannen.

Deze zou komen op grondgebied Deerlijk, pal naast een spaarbekken op grondgebied Zwevegem. “Het bufferbekken was tijdens het natte najaar te klein en de weilanden errond liepen onder water. Hadden daar woningen of bedrijven gestaan, dan was de kans dat ze onder water liepen heel reëel. Vandaar ook dat de Vlaamse overheid het woonuitbreidingsgebied aan de rechterkant van het bufferbekken zal omzetten in watergevoelig openruimtegebied. De provincie daarentegen doet aan de linkerkant net het omgekeerde. Daar onderzoekt men of het de bestaande open ruimte kan omzetten in een industriezone.”, legt Groen-provincieraadslid Maarten Tavernier uit.

Hij informeerde tijdens de laatste provincieraad of die plannen nog altijd op tafel liggen en kreeg daarop een positief antwoord. “De provincie gaat door met het onderzoek naar dit bedrijventerrein. Er werd zelfs al een milieueffectenrapport (MER) besteld.”

Drie maanden

Ook Yves De Bosscher, gemeenteraadslid voor Groen in Zwevegem, is niet te spreken over die plannen. “Een bedrijventerrein inplanten in een gebied dat amper drie maanden terug nog onder water stond? Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat dat geen goed idee is. Daar moet je geen studiebureau voor betalen.”

Volgens De Bosscher werd de zoekzone aangebracht door de gemeente Deerlijk, ook al ligt Esser op de grens met Zwevegem. “Deerlijk zou de vruchten van die nieuwe bedrijvenzone plukken. De lasten en het mogelijk overstromingsgevaar zouden voor rekening van de inwoners van Zwevegem zijn. We verzetten ons al langer tegen deze zoekzone, maar de Provincie blijft doof voor ons protest, terwijl de keuze voor meer bedrijven op een overstromingsgevoelige plek net heel onlogisch is.”, besluit hij. (GJZ)