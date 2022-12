Groen Middelkerke wil wél actie ondernemen tegen de marmerkreeften

Vorige week werd bekend dat de parkvijver in Middelkerke wordt geteisterd door de illegale marmerkreeften. Het gemeentebestuur liet toen weten dat ze geen intentie hebben om geld te spenderen aan een uitroeiing van deze dieren. De oppositiepartij Groen denkt daar anders over: “Wij delen de mening van de wetenschappers en deskundigen, er moet worden ingegrepen.”

Volgens Kevin Scheers, onderzoeker bij het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek, is het allesbehalve eenvoudig om af te geraken van de exotische marmerkreeft. Enkel de vijver volledig droogleggen voor enkele maanden zou een oplossing kunnen bieden, maar dat ziet het gemeentebestuur niet zitten. Groen Middelkerke spoort de meerderheidspartijen aan om terug te komen op die beslissing.

Ecosysteem bedreigd

“Ze vermenigvuldigen zich ontzettend snel: op een paar jaar tijd gaat het van één exemplaar naar ettelijke biljoenen. Als er niets wordt gedaan, is de kans groot dat deze beestjes zich heel snel gaan verspreiden naar andere beken en rivieren, ook de Polders worden dan bedreigd”, aldus Groen-gemeenteraadslid Joke De Lille. “De biodiversiteit is voor ons als groene partij uiteraard belangrijk. Deze kreeften vreten alles op: eitjes van onze kikkers, salamanders, larven van libellen… tot de inheemse planten die het water zuiveren. Ze gewoon hun gang laten gaan kan leiden tot het verdwijnen van zeldzame soorten en een disbalans in het ecosysteem.”