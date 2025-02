Groen licht voor kap van populierenrij

Wie via de Oude Ardooisestraat de dorpskern van Koolskamp binnenrijdt, zal niet langer kunnen genieten van een dorpszicht. De volledige rij populieren, veertien bomen in totaal, wordt gekapt. De veertien reuzen staan op private grond aan de hoeve in de Oude Ardooisestraat. Volgens schepen Soenens van Groenbeleid staat er op een populier een soort houdbaarheidsdatum. Die ligt rond de vijftig jaar. “Deze leeftijd is bereikt en de bomen zijn kaprijk. Enkele exemplaren zijn hol vanbinnen. De wortels vormen eveneens een gevaar voor de riolering en de watercirculatie.” De gemeente keurde daarom de vraag van de eigenaar tot het kappen van de bomen goed. Er werd een vergunning toegekend. De kosten voor de werken door een gespecialiseerde firma zijn ten laste van de eigenaar.