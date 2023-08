Groen eist actie na teveel pesticiden in Poekebeek

De waterkwaliteit van de Poekebeek blijft slecht. Dit blijkt uit een parlementaire vraag (SV 847) van Mieke Schauvliege (Groen) aan Vlaams minister Zuhal Demir. Voor 3 pesticiden werden overschrijdingen van de norm vastgesteld. En er werden te hoge nitraat- en fosforgehaltes vastgesteld.

Dat maakt dat de biologische waterkwaliteit wat aantoont of er leven in het water mogelijk is, nog steeds slecht is. Nochtans is het stroomgebied van de Poekebeek al jarenlang gelegen in drinkwatergebied. In dit stroomgebied moet een goede ecologische waterkwaliteit gerealiseerd worden. Groen eist verscherpte maatregelen van zowel minister Demir als de gemeentes Tielt, Wingene, Ruiselede, Aalter en Deinze.

Overmatig pesticidengebruik moet aan banden gelegd worden

De vaststelling van de slechte waterkwaliteit van de Poekebeek noemt Mieke Schauvliege een grote teleurstelling. In 2022 werden overschrijdingen genoteerd voor niet minder dan 3 pesticides. Dit is zowel het geval voor flufenacet, dichloorvos en diflufenican. Voor metobromuron werd de streefwaarde meer dan 30 x overschreden. Bovendien blijkt de hoge verontreiniging met deze stof een jaarlijks fenomeen. Mieke Schauvliege is duidelijk: “Zeker gezien de ligging in drinkwaterwingebied is de verontreiniging met pesticiden compleet onaanvaardbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat pesticiden voor een hoger risico op kanker veroorzaken. Dit is onder meer het geval voor dichloorvos dat we in de Poekebeek vinden. Strengere normen voor het gebruik van pesticiden en meer handhaving zijn cruciaal in drinkwaterzones zoals het stroomgebied van de Poekebeek.”

Teveel stikstof en fosfor

Ook de input van stikstof en fosfor is het stroomgebied nog steeds veel te groot. Voor fosfor worden er over het volledige stroomgebied jaarlijks overschrijdingen genoteerd. Zowel inspanningen vanuit de landbouwsector als vanuit de huishoudens zijn noodzakelijk om de normen voor fosfor te realiseren. Zo zijn in Wingene, Ruiselede, Tielt, Aalter en Deinze rioleringsprojecten gepland om het afvalwater van ca. 3400 inwonersequivalenten te zuiveren. Groen dringt bij de gemeentes aan op een snelle realisatie.

In het buitengebied, waar geen riolering gepland werd, moeten individuele behandelingsinstallatie van afvalwater, zogenaamde IBA’s, geplaatst worden. Uit de gegevens die Schauvliege opvroeg blijkt dat er nog 384 IBA’s tegen 2027 van de in totaal 824 IBA’s geplaatst moeten worden. Ook hier is sterke versnelling noodzakelijk. Groen dringt bij de gemeentes aan om de inwoners te infomeren en ondersteuning bij de plaatsing van deze IBA’s.

Illegale lozingen moeten stoppen

Het aantal milieu-incidenten in het stroomgebied is zeer groot. Op 5 jaar tijd werden niet minder dan 15 milieu-inicidenten vastgesteld. Het gaat dan onder meer over de lozing van mest of erfsappen. In 2022 waren er zelfs 7 milieu-incidenten op 1 jaar tijd. Deze incidenten zorgen onder meer voor vissterfte.

Mieke Schauvliege concludeert dat dringend actie nodig is voor een betere waterkwaliteit in de Poekebeek. Zowel Vlaanderen als de gemeentes moeten actie ondernomen. Al jarenlang worden de beoogde doelstellingen niet gerealiseerd. Er wordt zelfs geen of alvast nauwelijks een verbetering vastgesteld.