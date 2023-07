Groen Brugge boos om verwijdering van planten langs de Coupure

Tot woede van de partij Groen heeft de Vlaamse Waterweg talloze planten verwijderd langs de Coupure in Brugge.

In de unieke biotoop van de Coupure te Brugge groeien talloze planten als bleekgele droogbloem, muurvaren, muurfijnstraal, klein glaskruid, bezemkruiskruid, rode spoorbloem, moerasandoorn, sint-janskruid, blauw glidkruid, helmkruid, wolfspoot, valeriaan, grote engelwortel, waterzuring en varens.

Verbijsterd

“Groeiden” stelt Brugs gemeenteraadslid Andries Neirynck (Groen) vast, want groot was zijn verbijstering toen hij tijdens een plantenwandeling vaststelde dat alle planten, zonder enig onderscheid, deskundig verwijderd zijn.

Deze planten nam de Vlaamse Waterweg weg. © Groen Brugge

“Men heeft dagelijks de mond vol over het bevorderen van biodiversiteit, men gaat er prat op nieuwe groenzones in Brugge te creëren en tegelijkertijd vernietigt men waardevolle, bestaande biotopen. Dit is onbegrijpelijk”, vervolgt Andries Neirynck. “Nochtans werd een aantal jaar geleden nog bij de restauratie van een brug de beplanting met bijzonder veel aandacht “gered”.

Uit een antwoord van Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) blijkt nu dat deze unieke planten verwijderd zijn door de Vlaamse Waterweg.

Unieke planten

Raadslid Andries Neirynck vraagt aan het stadsbestuur om met de Vlaamse Waterweg afspraken te maken zodat dit in de toekomst niet meer zou gebeuren: “Deze unieke planten verdienen hun plaats op de kademuren en langs de oever van de Coupure.”