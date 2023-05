Groeit deze grijze zeehond net zoals Oscar destijds uit tot de mascotte van de kust?

Twee jaar geleden was Oscar zowat de bekendste grijze zeehond van onze kust. Helaas overleed hij, maar het ziet ernaar uit dat zijn evenbeeld het strand heeft uitgekozen als zijn geliefde rustplaats. Over de naam zijn de vrijwilligers van het NorthSealTeam het nog niet helemaal eens maar dat hij als twee druppels water op Oscar lijkt, is wel duidelijk.

Hilde Saesen (65) uit Nieuwpoort is twee jaar vrijwilligster bij het NorthSealTeam dat zeehonden op het strand helpt beschermen door er een perimeter van dertig meter rond te trekken zodat de mensen er niet te dicht bij kunnen. “In maart zagen we de opvallende grijze zeehond voor het eerst in Het Zwin. Meteen legde ik de link naar Oscar, die andere grijze zeehond die twee jaar terug uitgroeide tot de mascotte van ons strand. Zijn opvallende kop trok meteen de aandacht. Helaas overleed hij door zijn leeftijd en ook aan zijn verwondingen.”

“De zeehond die zich nu al op verschillende plaatsen aan de kust heeft getoond, lijkt er zo goed op dat ik hem Rasco heb genoemd, een anagram van Oscar. Er zijn trouwens nog twee andere gelijkaardige zeehonden op dit moment waardoor het wat moeilijk wordt om ze uit elkaar te houden, maar Rasco heeft een witte flipper. Ik herken hem alvast meteen.”

Drie grote grijze zeehonden

Inge De Bruycker, verantwoordelijke van het NorthSealTeam, bevestigt het verhaal. “Wij houden het op Oscar 2. Ik heb al gehoord van een Leo, Big Boy of Rasco maar voor de duidelijkheid beperk ik me tot Oscar 2 (lacht). Er zijn momenteel drie grote grijze zeehonden aan onze stranden. En met groot bedoel ik exemplaren van twee meter en een paar kilo zwaar. Oscar 2 hebben we gespot in Het Zwin, Zeebrugge, Knokke-Heist, tussen Bredene en De Haan, Raversyde, Nieuwpoort, Koksijde en De Panne. We hebben recent een staal van zijn stoelgang kunnen nemen en laten dat onderzoeken. Oscar 2 is nog geen 25 jaar zoals zijn voorganger Oscar maar jong is hij ook niet meer.” (GUS)