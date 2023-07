Grijze zeehond gespot in de IJzer bij Alveringem: “Extra blikvanger tijdens een tochtje op of naast het water”

Wie tijdens de vakantie een fietstochtje maakt langs de boorden van de IJzer of een boottochtje plant op het water in Alveringem maakt kans om een grijze zeehond te spotten. Volgens natuurgids Luc David gaat het om hetzelfde dier dat al een tijdje in het Spaarbekken in Nieuwpoort zwemt.

De zeehond komt al langer voor in Nieuwpoort vooral dan in de jachthaven en bij natuurgebied De IJzermonding. Luc David heeft de grijze zeehond ook al gespot in het Spaarbekken. “Het is een fantastisch dier dat lange afstanden kan overbruggen. Uiteraard overleeft hij ook in zoet water, als hij maar vis kan eten (lacht). Ik kreeg al meldingen van mensen die hem gezien hebben in Roesbrugge, Beveren-aan-de-IJzer en Stuivekenskerke. Ik raad de mensen aan om afstand te houden en de zeehond met rust te laten. Wanneer je aan het kajakken of varen bent, laat de zeehond dan gewoon passeren. Foto’s nemen mag uiteraard wel, maar probeer het zeker niet aan te raken.” (GUS)