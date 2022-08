Griet Loncke creëerde prachtige bloementuin in Sint-Lodewijk: “Ik ben altijd buitenmens geweest”

Wie even tot rust wil komen of zelf een boeketje bloemen wil plukken, kan dat in de bloementuin van Griet Loncke. Het Wonderhof in de Molenstraat in Sint-Lodewijk is een plek die uitnodigt om te vertragen of te verstillen. Hoeveel je betaalt voor de geplukte bloemen, bepaal je helemaal zelf.

Het is een zonnige zaterdagmorgen als we afspraak hebben met Griet Loncke. Met de hulp van enkele wegwijzertjes op de kruising van de Trompestraat en de Molenstraat, aan het kapelletje, vinden we feilloos het Wonderhof, waar ze al ijverig in de weer is met een snoeischaar en een mesje. De stilte heerst er nadrukkelijk en Banhoutbos biedt een schitterend vergezicht.

“Hiernaast is mijn ouderlijke thuis waar we nu zelf wonen. Het zou toch zonde zijn dit schitterende plekje niet met andere mensen te delen”, start Griet haar verhaal. De 43-jarige Sint-Lodewijkse, gehuwd met Bart Suffys en moeder van Robbe en twee pluskinderen (Axelle en Emiel), is germaniste van opleiding, stond drie jaar voor de klas in het middelbaar onderwijs, werkte tien jaar in Kortrijk Xpo en is nu al een tijdje actief bij Ecodomo, een bedrijf in Stasegem (Harelbeke) dat energiezuinige oplossingen aanbiedt voor verwarming en sanitair.

“Ik ben altijd een buitenmens geweest, ik heb een passie voor de natuur. Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, hielden we halt bij een bloemenpluktuin. Hoe fantastisch zou het niet zijn om die ook zelf te hebben, dacht ik toen. Ik was bovendien bevoorrecht met zo’n ruime achtertuin. Als dat geen opportuniteit was. Mijn man stond ook volop achter het project en stond in voor de grotere werken. En wat is het fijn dat mijn papa, die nu vele tientallen kilometers verder woont, nog wat graag de verplaatsing maakt om hier het gras te komen maaien.”

Welbewuste aanpak

“Het Wonderhof – een weloverwogen naam want alles begint bij verwondering – is geen standaard rechttoe rechtaan pluktuin. We kozen niet voor efficiëntie of grote hoeveelheden, maar voor variatie en voor plukbloemen die eerder zeldzaam te vinden zijn. Het ontwerp van de tuin nodigt je uit om te ontdekken en je te laten verrassen. Omdat we zelf tomeloze verwondering en respect voelen bij de oneindige diversiteit van de natuur hopen we dit ook zo te kunnen overbrengen. We hopen ook tegenwind te bieden aan een hectische samenleving waarin ‘druk-druk’ de norm is.”

“We geloven bovendien heilig in lokaal, verantwoord en duurzaam ondernemen. Waarom bloemen halen die in Afrika werden geteeld als je ze om de hoek dagvers kunt plukken? Wij gaan voor lokaal, waardoor geen milieubelastend transport nodig is. Seizoensgebonden bloemen die op hun eigen ritme mogen groeien. Van geforceerde, verwarmde teelt is geen sprake. We dromen ook. Dat dit een ontmoetingsplek wordt voor gelijkstemde zielen, jong en oud. Onze deuren zijn altijd open om even te verpozen in de natuur.”

Boekje geplukt geluk

“Zelf je boeket plukken en schikken is heerlijk om te doen. Maar hoe alles precies in zijn werk gaat? Het plukseizoen loopt van medio maart – wanneer de eerste tulpen en narcissen plukklaar zijn – tot de eerste vorst eind oktober. De poort tot de tuin is in principe altijd open: van 8 tot 20 uur maar tijdens de zomermaanden eigenlijk van zonsopgang tot zonsondergang. Dit betekent dat je volledig vrij bent om te komen plukken wanneer dat best past. Ik probeer er op zijn minst altijd te zijn op zaterdagvoormiddag maar ben er vaak ’s avonds of op zaterdagnamiddag en zondag.”

Waarom bloemen halen die in Afrika werden geteeld als je ze om de hoek dagvers kunt plukken?

“Ter plaatse liggen mesjes klaar om de bloemen voorzichtig af te snijden. Gebruik je liever een kniptang, dan breng je er beter eentje mee. Bloemen knip je nooit af tot op de grond, maar wel 5 cm boven de grond of in de oksel van de plant.Vervolgens schik je je geplukte bloemen op je gemak aan de lange tafel. Een boeket van plukbloemen is niet gekunsteld. Alles mag en alles kan. Een vaasje ‘geplukt geluk’. Heerlijk toch… Je bepaalt zelf de prijs van je boeket en je plukervaring. Voor wie een houvast wil, hanteren we als richtprijs 1 euro voor een grote bloem en een halve euro voor een kleine. Voor tulpen en narcissen hanteren we een andere prijszetting. Die staat aangeduid bij het binnenkomen.

Het ‘altijd open’-principe betekent dat we er niet altijd kunnen zijn en volledig afhangen van de eerlijkheid van onze bezoekers. Betalen kan cash aan de collectebus of via Payconiq. We geloven rotsvast in de eerlijkheid van onze bezoekers en vertrouwen erop dat we dit systeem blijvend kunnen hanteren.”

Verwondering

“Natuurlijk kan je ook gewoon een boeketje bestellen. We houden rekening met het budget, voorkeur qua kleur en samenstelling. We zijn heel flexibel. Het lukt altijd wel. We combineren hier twee troeven: een prachtige tuin en vergezicht en een mooie workshopruimte die plaats biedt aan een 12-tal personen. Een flipchart en een beamer zijn aanwezig. De cirkelvormige middenruimte in de tuin is ideaal voor allerlei activiteiten zoals yogasessies, mantra’s zingen, ijsbaden…“

Mijn wens is dat Het Wonderhof verder mag uitgroeien tot een plaats van geluk, verwondering, vrijgevigheid en hoop. Dat het een thuis mag worden voor creativiteit en gemoedelijkheid. Dat iedereen hier mag genieten van de rust en de uitbundigheid van de natuur.”

Info: Het Wonderhof, Molenstraat 1, Deerlijk, 0473 97 09 54, www.wonderhof.be en griet@wonderhof.be.