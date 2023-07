Gratis schaduwbomen voor graasweides

De landbouwers van Deerlijk kunnen via het project ‘Bomen plannen, beheren, planten’ gratis schaduwbomen krijgen om hun weiden aan te planten. Een actie van de Provincie West-Vlaanderen en de Stadlandschappen Leie & Schelde en West-Vlaamse hart, die ook nog loopt nog in 5 andere gemeenten van de provincie.

“In tijden van hitte en verdroging zijn bomenin de weidemeer dan welkom voor het vee”, verduidelijkt Tim Desmet van Stadlandschap Leie en Schelde. “Ze zorgen voor schaduw en verkoeling. Ze vormen als het ware de airconditioning in de graasweide. Dat weidebomen beeldig staan in het landschap en bovendien een opsteker zijn voor de natuur, is natuurlijk ook mooi meegenomen.”

“De actie kadert in het project ‘Bomen plannen, beheren, planten’, waarbij de Provincie en de Stadlandschappen van West-Vlaanderen betrokken zijn. Dit project ondersteunt dit jaar 6 West-Vlaamse lokale besturen rond het omgaan met bomen op hun grondgebied. Behalve Deerlijk zijn dat nog Kortrijk, Waregem, Dentergem, Pittem en Ruiselede. Dat moet leiden tot een beter overzicht, een beter beheer en tot het aanplanten van nieuwe bomen.”

Staat de airkoe aan?

“Onder de slogan ‘Staat de airkoe in jouw weide aan?’ nodigen we de landbouwers met een mini-campagne uit om een boom op hun weide te overwegen. Op die manier verhogen we het dierenwelzijn en verfraaien we het landschap. Vorig jaar werden er via het project zo’n 400 nieuwe bomen aangeplant bij West-Vlaamse landbouwers. Alle landbouwers uit de 6 gemeenten kregen ondertussen een flyer en bestelformulier in de bus. Het aanbod bekijken en bestellen kan ook online viawww.west-vlaanderen.be/airkoe.”

“De bomenplanners van de stadlandschappen hebben een lijst van10 soorten geschikte weidebomen opgemaakt: winterlinde, gewone walnoot, tamme kastanje, canadapopulier (marilandica), canadapopulier (serotina), zwarte els, zomereik, zoete kers, haagbeuk en fladderiep. Bestellen van één of meerdere gratis schaduwbomen kan nog tot en met 15 augustus. Het aanplanten zelf zal plaatsvinden tijdens het komende planseizoen (winter 2023-2024). In de service is zowel de aanplanting van de boom als de boombescherming inbegrepen.” (DRD)