Gratis klimaatboom voor inwoners van De Haan

Op donderdag 18 januari organiseert de gemeente De Haan samen met het Regionaal Landschap Houtland & Polders en de provincie West-Vlaanderen een infosessie over klimaatbomen in de tuin. Na afloop van de infosessie kunnen de aanwezigen een gratis exemplaar bestellen.

“Bomen leveren ontelbaar veel diensten in de tuin. Ze geven schaduw, vruchten of kleurenpracht en ondersteunen talloze beestjes in de grond en het gebladerte. Helaas zien onze bestaande bomen af door hitte, droogte en dan plots weer veel regen”, zegt schepen voor Leefmilieu Hilde Dhont. Een klimaatboom is een boom die goed bestand is tegen het wispelturige klimaat van vandaag. Tijdens de infosessie, om 19.30 uur in OC D’Annexe, leer je waarom een klimaatboom interessant is en welke soort bij jou in de tuin het beste past. Op het einde van de sessie kan je per adres één boom bestellen. (WK)