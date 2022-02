Gratis boompje en zakje bloemenzaad voor iedereen in Zulte

Het volk heeft gesproken: elke Zultenaar krijgt een gratis boom en elke inwoner van Olsene Zuid een zakje bloemenzaad. Dat is het resultaat van twee burgerparticipatieprojecten, elk ter waarde van 5.000 euro. Schepen voor Milieu Natasja De Vos is tevreden. “Uit de gemeentemonitor bleek dat hier vraag naar was.”

Concreet gaan de twee burgerparticipatieprojecten over een buurtbudget en een klimaatbudget, twee potjes van 5.000 euro. De Zultenaar mocht mee beslissen hoe die besteed zouden worden. Het klimaatbudget past in de bredere klimaatambities van de gemeente. Voor dit project liet Zulte de inwoners zelf voorstellen doen die het klimaat ten goede zouden komen. Het winnende idee was van Nicolaus Claus. 60% van de Zultenaars krijgt een gratis boom om te planten.

“Iedereen die dat wil, zal een gratis boompje kunnen afhalen”, zegt schepen voor Milieu Natasja De Vos. “We zijn nog aan het bekijken welke bomen we hiervoor best aankopen. Het zou handig zijn mochten we de mensen twee types bomen kunnen aanbieden: een soort die heel groot kan worden en een soort die wat kleiner blijft en ook op langere termijn in een kleine tuin past.”

Het idee dat het niet haalde was ‘Zulte oogst fruit’, een gelijkaardig project van Miet Cools, waarbij op verschillende plekken in Zulte fruitbomen of bessenstruiken geplant zouden worden.

Groen Olsene Zuid

Naast het klimaatbudget is ook de stemming voor het buurtbudget afgerond. “Voor de buurtbudgetten hebben we Zulte opgedeeld in zeven grote buurten,” legt schepen De Vos uit.

“Die krijgen elk een budget van 5.000 euro. Inwoners van die buurten kunnen een project indienen, waarbij ze een voorstel doen hoe ze dat geld willen besteden. De eerste wijk die aan de beurt kwam was Olsene Zuid, het stukje Olsene tussen de N43 en de grens met Kruisem.”

“Het winnende project daar was ‘Groen Olsene Zuid’, ingediend door Ingrid Herck. Haar idee haalde 57% van de stemmen en houdt in dat iedere inwoner van de buurt een zakje bloemenzaad zal krijgen. Hiermee kunnen ze ongeveer vijf vierkante meter bloemen zaaien.”

bloemenstrook

“Bovendien willen we ook een paar stukjes openbaar domein groener maken. We zouden graag een bloemenstrook maken langs de fietssnelweg. Olsene Zuid is voornamelijk landelijk gebied, maar wie geen tuin heeft kan de bloemen ook in een bloembak zaaien of cadeau doen. Als schepen voor Milieu ben ik alvast tevreden dat ook het buurtbudget een groene aanbesteding krijgt.”

“De vraag naar meer groen in de gemeente was een belangrijk punt dat naar boven kwam in de gemeentemonitor. Beide burgerparticipatieprojecten zetten nu stappen in die richting.” Een ander mogelijk project voor het buurtbudget waren de ‘Knabbel- en babbelbanken’, waarbij op verschillende openbare plaatsen picknickbanken geplaatst zouden worden. Welke buurt als volgende aan de beurt is, wist schepen De Vos nog niet.

“Alle buurten komen aan bod voor het eind van de legislatuur, dus we rekenen op twee à drie projecten per jaar.”

(JF)