Gouverneur geeft startschot voor ‘Week van de Handhaving’ in De Haan

Gouverneur Carl Decaluwé trapte maandagmorgen de zesde editie van de Week van de Handhaving op gang in De Haan. Tijdens deze actie worden in heel Vlaanderen de controles op zwerfvuil en sluikstort fors opgedreven. Ook De Haan schakelt een tandje hoger.

De Week van de Handhaving, een initiatief van Mooimakers (het Vlaamse samenwerkingsverband tussen de OVAM, Fost Plus en de lokale besturen) startte in 2015 als West-Vlaams initiatief en breidde in 2017 uit naar heel Vlaanderen. Een hele week lang gaan extra handhavers de straat op. “Door de handen in elkaar te slaan met de afvalintercommunales en politiezones, wordt de pakkans aanzienlijk verhoogd. Vorig jaar namen bijna twee op drie Vlaamse gemeenten deel en werden er maar liefst 3.001 GAS-vaststellingen, 2.391 aanmaningen en 340 PV’s geregistreerd”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. Coördinator Els Gommeren van Mooimakers wijst op het belang van handhaving. “Het is jammer dat dergelijke acties nog steeds moeten bestaan, maar anderzijds zijn we blij met de vruchtbare vooruitgang die we jaar na jaar zien. Zo bleek uit onderzoek vorig jaar dat nagenoeg alle Vlamingen (96%) het vanzelfsprekend vinden dat er sancties staan op het achterlaten van zwerfvuil en sluikstorten. Voor 8 op 10 Vlamingen mag daar zelfs een alternatieve straf tegenover staan. Daarom blijven we handhaving ook in de ruime zin van het woord benaderen. We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle.”

Eigen aanpak

De Haan is één van de deelnemende gemeentes met een eigen plan van aanpak. “Zwerfvuil hoort thuis in de vuilnisbak. Gelukkig is deze regel alvast bij heel wat van onze inwoners een normaliteit geworden. We zien ook steeds meer helpende handen die onze gemeente proper maken en vooral proper houden. Dergelijke positieve acties willen we ondersteunen door overtreders aan te spreken op hun storend gedrag”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. Schepen voor Afvalbeheer Marleen De Soete vult aan: “De Haan heeft altijd al de ambitie gehad om de properste badplaats van het land te worden. We zetten dan ook al lang in op preventie en sensibilisering. Zo maakten we, in samenspraak met OVAM, een Afvalbakkenplan op om de hele gemeente van voldoende vuilnisbakken te voorzien. Ook waren we in 2020 de eerste gemeente die meedeed aan de Click, een project van Fost Plus dat bewoners en bezoekers wil aanzetten om hun afval ook buitenshuis in de juiste afvalbak te gooien. We stellen vast dat aan de recyclageparken vaak buiten de openingsuren niet-reglementaire vuilniszakken worden geplaatst. Ook dit is zwerfvuil en zal in de toekomst strenger worden aangepakt.”

Boete

In De Haan zijn sinds mei dagelijks OVAM-vaststellers op pad die overtreders op heterdaad trachten te betrappen. Bij een overtreding wordt meteen een boete opgelegd. De focus ligt daarbij op zwerfvuil, zoals het weggooien van sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, flesjes, eetverpakkingen, hondenpoepzakjes…. “Een nette gemeente komt ook het leefmilieu ten goede”, zegt schepen voor Leefmilieu Hilde Dhont. “Zwerfvuil verdwijnt vaak in de rioolputjes langs de straten. Maar wat veel mensen niet weten, is dat rioolputjes niet noodzakelijk naar een waterzuivering gaan. De vervuiling komt vaak rechtstreeks in de waterlopen terecht, met alle gevolgen van dien voor het waterleven. Daarom werd bij rioolputjes bij drukke wandelpaden en horecazaken de woorden “Hier begint de zee” op de grond gespoten, om mensen hierop attent te maken.”

De gemeentelijke preventiedienst voert tijdens de Week van de Handhaving ook extra controles uit op het correct aanbieden van de huisvuilzakken. “Wie het huisvuil niet voor eigen deur of op een verkeerde dag buitenzet, kan zich deze week dus ook aan een boete verwachten”, klinkt het.