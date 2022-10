Goed Nieuws van de zwaluwenwerkgroep van Natuurpunt De Torenvalk

2022 zal te boek staan als een absoluut recordjaar wat het aantal broedgevallen van huiszwaluwen betreft ( sedert de tellingen ) in het werkingsgebied van Natuurpunt De Torenvalk (Tielt, Pittem, Ardooie, Lichtervelde, Wingene, Ruiselede, Dentergem, Meulebeke, Wielsbeke, Oostrozebeke).

“We hopen natuurlijk dat de aantallen verder in stijgende lijn gaan” zegt Jeroen van de zwaluwenwerkgroep. “Met 393 getelde bezette nesten kunnen de vrijwilligers van de zwaluwenwerkgroep absoluut vaststellen dat het geleverde werk van de voorbije jaren loont. Er werd stevig ingezet op het plaatsen van kunstnesten om de diertjes een duw in de rug te geven. We kunnen hiervoor rekenen op een fijne samenwerking met Stadslandschap West-Vlaamse hart. Zij ondersteunen ons logistiek door de nesten te leveren en ze voorzien een hoogwerker.”

De populatie van de huiszwaluw is met 75 % afgenomen sedert eind jaren ’60 dus een duwtje in de rug kunnen ze zeker gebruiken. De huiszwaluw wordt door Natuurpunt De Torenvalk en de zwaluwenwerkgroep al sinds 1983 gemonitord. Elk jaar gaan heel wat vrijwilligers op pad om het aantal bezette nesten in hun gemeente te tellen.

De huiszwaluw verkiest de nabijheid van de mens en bouwt zijn nest in een drukke straat, onder een oversteek van een dakgoot. Dat nest bouwt hij uit modder en speeksel en het bestaat uit ongeveer 1000 modderbolletjes, heel wat werk dus. De laatste jaren merken we echter dat de zomers droger worden en dat er gewoonweg minder modder te vinden is, alles is ‘geplaveid’. Dat is meteen een eerste bedreiging voor hun voortbestaan. De zwaluwenwerkgroep probeert dit te counteren door kunstnesten op te hangen in de nabijheid van bestaande kolonies. Met succes, maar liefst 145 van de 292 opgehangen kunstnesten waren in 2022 in gebruik genomen. Ondanks het tekort aan modder tellen we dus ook nog steeds 248 natuurlijke nesten, gebouwd door de huiszwaluwen zelf.

Uitdagingen

Een tweede uitdaging voor de diertjes is genoeg voedsel vinden. De insectenmassa van weleer is drastisch afgenomen dus moeten ze meer werk leveren om hun jongen te voeden. Iedereen kan hiertoe bijdragen door ecologisch te tuinieren, nuttige planten in de tuin, … De huiszwaluw vangt heel veel muggen en vliegen en is daarom een belangrijke schakel in de voedselketen. Zelf moet hij uitkijken voor oa. sperwer en slechtvalk.

Na het grootbrengen van de jongen vertrekken ze met zijn allen naar Afrika, ten zuiden van de Sahara, om de lente nadien ‘gewoon’ terug te keren. Wat een wonderlijke vogels toch! Zwaluwen spotten zal niet meer voor dit jaar zijn, de meeste zijn vertrokken maar volgende lente keren ze terug en kan je de grootste kolonie aan het gemeentehuis in Oostrozebeke spotten!