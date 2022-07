Giftig duivelskruid bezorgt groendienst van Komen-Waasten kopzorgen

Met de komst van het nieuwe gemeentelijke park en verschillende groene stroken langs de Leie, kregen de Komenaars ook een onverwachte gast op bezoek. De uiterst giftige plant Daruta baande zich een weg naar de Leieboorden en bezorgt de groendienst heel wat kopzorgen.

Het was een gemeenteraadslid die, kort voor het zomerverlof, de kat de bel aanbond. “Tijdens een wandeling kon ik aanzienlijke hoeveelheden van de giftige plant Daruta opmerken”, klonk het bij raadslid José Ryckebosch.

“Het gaat hier niet alleen om een erg invasieve plantensoort, we spreken hier meteen ook over een giftige plant die zelfs voor mensen gevaarlijk kan zijn. Van het blad tot de wortel, zowat ieder bestanddeel van dit vervaarlijke stukje groen kan tot ernstige lichamelijke klachten leiden.”

Schepen voor milieu Philippe Mouton reageerde bevestigend. “Het is een belangrijke en vooral terechte opmerking”, klonk het.

Probleem aanpakken

“We schrokken zelf van de snelheid waarmee de plant zich heeft verspreid aan de Leieboorden en langs het nieuwe fietspad. Het is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van de werken die er plaatsvonden, gekoppeld aan de indrukwekkende hoeveelheden aarde die hiervoor werden verplaatst. Ondertussen werden verschillende studies opgestart om te kijken hoe we dit probleem het best van al aanpakken. De aannemer die de werken uitvoerde staat nog 2 jaar garant voor de opvolging en zal dus dit probleem in eerste instantie moeten aanpakken.”

Daruta, in de volksmond ook wel Duivelskruid genoemd, werd in lang vervlogen tijden gelinkt aan hekserij en zwarte magie. De plant, met een oorsprong in Mexico, kan tot wel 2 meter hoog worden.

“De gemeente is alvast gestart met een communicatiecampagne, gericht aan de bevolking”, klonk het in een reactie van de burgemeester.