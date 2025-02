Gezocht: inwoners die Aziatische hoornaar willen helpen bestrijden in Knokke-Heist

De gemeente Knokke-Heist zoekt opnieuw inwoners die mee de strijd willen aangaan met de Aziatische hoornaar. Op dinsdag 11 maart vindt er daarom een infomoment plaats in de Noordhinder over de Lentevalactie.

“De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor onze inheemse bijenpopulatie en biodiversiteit. Deze soort maakt ook in Knokke-Heist nesten die grote kolonies vormen. Ze kennen een jaarlijkse cyclus van overwinterende koninginnen die vanaf maart ontwaken uit hun winterslaap en daarna elk beginnen met het maken van een voorjaarsnest op een beschutte plek”, zegt het gemeentebestuur.

In de lente probeert het gemeentebestuur daarom zoveel mogelijk koninginnen te vangen om nesten van de Aziatische hoornaar te voorkomen. Elke koningin die wordt gevangen, is een potentieel nest voorkomen. In de zomer en het najaar van 2025 doet de gemeente voor de bestrijding van de nesten opnieuw beroep op een bestrijder van de provincie. Het provinciebestuur heeft hiervoor een raamcontract en stelt de verdelger aan. De gemeente voorziet jaarlijks een budget van 3.500 euro hiervoor.

Infomoment

Maar ook inwoners kunnen helpen. Tijdens een infomoment op dinsdag 11 maart om 18 uur in woonzorgcentrum de Noordhinder wordt uitleg gegeven over het herkennen en bestrijden van de Aziatische hoornaar. Er wordt ook uit de doeken gedaan wat de Lentevalactie concreet betekent en wat er van vrijwilligers verwacht wordt. (MM)