Gezocht: dierenvriend die op dromedarissen en fazanten wil passen tijdens expo Koen Vanmechelen

De expo Cosmopolitan Renaissance van Koen Vanmechelen opent op 29 oktober in Scharpoord. Het gemeentebestuur is in het kader daarvan nog op zoek naar een wel heel bijzondere versterking: een oppas voor… twee dromedarissen.

Het Cultuurcentrum en de gemeente Knokke-Heist stellen in het najaar de grote tentoonstelling Koen Vanmechelen – Cosmopolitan Renaissance voor. De kunstenaar is wereldwijd bekend omwille van zijn kippen. De expo in Knokke-Heist belooft een heus spektakel te worden. En daarvoor heeft de gemeente nu een opvallende vacature de wereld ingestuurd: die van dierenverzorger. Niks bijzonders, zal je denken, maar wél als je weet dat het is om onder andere op twee dromedarissen te passen.

In het kader van de tentoonstelling van Vanmechelen wordt namelijk een loopweide aangelegd voor twee dromedarissen die deel uitmaken van de kunstinstallatie. In de hal van Scharpoord komen ook enkele fazanten in een grote kooi.

Dromedarissen en fazanten

Het takenpakket? Je staat in voor de dromedarissen in de tuin waarbij je dagelijks hooi, vers water en voeding geeft in de stal, je mest wekelijks de stal uit en strooit vers hooi waar nodig. Binnen in de expohal van het Cultuurcentrum sta je in voor de fazanten waarbij je controleert op voldoende voeding en water, de kooi uitvegen, planten in de kooi water geven, eventuele problemen opmerken en melden.

De dieren mogen niet aangeraakt worden. (MM)

Geïnteresseerden kunnen Marian Mathot contacteren via marian.mathot@knokke-heist.be of op 050 63 04 68.