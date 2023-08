Gezinsspeurtocht in het Kasteelpark

Sinds 1 augustus kunnen kinderen van de lagere school deelnemen aan de gezinsspeurtocht van BLOB in het groene domein van het Kasteelpark in Zwevezele.

BLOB is een knotsgek figuurtje dat je tegen het lijf kan lopen op de mooiste groenste plekjes van de streek. Hij neemt dan ook verschillende gedaantes aan zoals een kastanje, een pruim, een berkenblad en zoveel meer. BLOB nodigt gezinnen met kinderen van 7 tot 12 jaar uit om mee te gaan op speurtocht in het groendomein Kasteelpark in Zwevezele. De kinderen gaan op zoek naar één of ander gruwelijk monster. Onderweg leren ze spelenderwijs heel wat bij over planten en dieren. Op die manier combineren ze de natuur met dolle pret.

Stop netelpijn

In het Kasteelpark in Zwevezele prikkelt er iets. De netelbrigade heeft er genoeg van dat alle netels zo een negatief imago hebben en ze gaan op zoek naar een wondermiddel tegen netelpijn. De paarse dovenetel en zijn vriend Aksél de akkerhommel gaan op tocht in Zwevezele. De zoektocht om het wondermiddel tegen netels te vinden is 5,3 kilometer lang.

De gratis papieren zoekfolders zijn beschikbaar bij het gemeentehuis in Wingene, het Huis van het Kind in Wingene, Sporthal De Zwaluw in Zwevezele, Smart-ij in Wingene en Café ’t Mandeken in Zwevezele.