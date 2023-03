Gezinsbond Zevekote schenkt koolmeesjes een nieuwe thuis

De Gezinsbond van deelgemeente Zevekote organiseerde een leuke workshop waarbij nestkastjes voor voornamelijk koolmeesjes werden gemaakt. “We richten wel vaker workshops in, maar het is de eerste keer dat we nestkastjes maakten”, legt Kathy Feys van de lokale Gezinsbond uit. “Acht kindjes uit het Gistelse tekenden present om evenveel huisjes te maken. Nadien werden er nog spelletjes gespeeld. Alle deelnemers namen hun eindproduct mee naar huis.”

De vogelhuisjes zullen de lokale vogelpopulatie alvast deugd doen. De Gezinsbond heeft nog een resem activiteiten op de planning staan. Op zondag 26 maart is er in Zevekote een grote garageverkoop tussen 8 en 18 uur. Je herkent de deelnemers aan een ballon aan de voorgevel. Vorig jaar waren er alvast 40 huishoudens die tweedehandsspullen verkochten. De Gezinsbond mikt nu op minstens evenveel deelnemers.

Geïnteresseerden kunnen vanaf 19 maart een lijst met deelnemers ontvangen op aanvraag via

feys.kathy45@gmail.com. Op zondag 9 april om 10 uur kunnen leden van de Gezinsbond zich storten op een paaseierenraap op een boerderij in de Leffingestraat 16. Inschrijven kan op hetzelfde mailadres. Terwijl de kinderen zoeken naar lekkere chocolade, kunnen de (groot)ouders een drankje en hapje nuttigen. (TVA)