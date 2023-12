Gevonden varkentje vindt na maand nieuwe thuis

Vorige maand werd in een plattelandswegel in deelgemeente Moere een loslopend klein varken aangetroffen. Mogelijks werd het dier er gedumpt. De politie kon het onfortuinlijke beestje vangen en vervolgens naar het containerpark van Gistel brengen, waar een kooi is ingericht om gevonden dieren tijdelijk onder te brengen. “Het varkentje was niet gemerkt en niet geregistreerd, en kon daarom niet zomaar geplaatst worden. Na overleg met Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en andere instanties kreeg het een bloedonderzoek, vaccinaties en oormerk”, zegt schepen van Dierenwelzijn Wim Aernoudt (N-VA). Begin deze maand werd een opvanggezin gevonden in de regio, waar het dier een fijn leventje zal leiden aan de zijde van twee soortgenootjes. (TVA)