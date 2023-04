Gemeenteraad Jabbeke keurt N-VA oppositievoorstel voor meer ‘houtkanten’ goed

Op de jongste gemeenteraad in Jabbeke werd een voorstel van oppositieraadslid Marleen Vanden Broucke (N-VA) goedgekeurd. De gemeente engageert zich daarmee om meer houtkanten – zoals hagen, heggen of bomenrijen – te voorzien op het openbaar domein en kan daarvoor een Vlaamse subsidie krijgen.

Houtkanten zijn lijnvormige landschapselementen die bestaan uit bomen en struiken, zoals knotbomen, bomenrijen, hagen, heggen en dreven. Ze zijn typerend voor landelijke streken in Vlaanderen en zijn belangrijk voor een klimaatbestendig en biodivers platteland. “Er zijn echter steeds minder houtkanten in Vlaanderen en de kwaliteit ervan gaat achteruit”, klinkt het bij N-VA Jabbeke. “Minister van Omgeving Zuhal Demir besliste om daarom actie te ondernemen en werkte vorig jaar een Houtkantenplan uit. Aan dat plan werden achttien verschillende acties gekoppeld. Een daarvan is de projectoproep ‘Houtkanten 2022’ die specifiek gericht is op openbare besturen. Het concrete doel is om meer dan 100 kilometer nieuwe houtkanten of minstens 12 000 ton extra CO2-opslag in Vlaanderen te realiseren.” De deelname aan de projectoproep kadert in het Lokaal Klimaat- en Energiepact die door de Gemeente Jabbeke op 3 februari 2020 ondertekend werd. Met dit pact wil de Vlaamse regering steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen met een focus op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Om de oproep voor de realisatie van meer houtkanten financieel te stimuleren trekt de Vlaamse overheid in totaal 1 260 000 euro uit. De subsidie voor de gemeente bij het indienen van een projectvoorstel is maximaal 70 procent van de totale kostprijs van het project en bedraagt maximaal 50 000 euro.

De N-VA-fractie in de Jabbeekse gemeenteraad deed alvast enkele voorstellen voor specifieke inplantingen. Zoals de aanplant van een nieuwe bomenrij langs de Aartrijksesteenweg, de aanplant van nieuwe beuken langs de Isbeaertstraat in vervanging van de bestaande die in verval zijn, aanplant van een heg langs de baan naast de Begraafplaats aan de Aartrijksesteenweg en de aanplanting van heggen langs twee mountainbikeroutes in de gemeente.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het gemeentebestuur ten laatste op 30 april 2023 een concreet projectvoorstel in te dienen. (PDV)