Gemeentebestuur niet onder indruk van vernietigingsprocedure: Strand van De Panne krijgt wandelpad van beton

Het gemeentebestuur laat nog voor de zomer het houten wandelpad op het strand vervangen door een wegneembaar exemplaar in beton. Ondanks het juridisch verzet van de vzw Bescherm Bomen en Natuur. “Wij zijn zeker van ons stuk”, zegt schepen Wim Janssens.

Niet iedereen bleek opgezet met de plannen van het gemeentebestuur om een betonnen ‘planché’ aan te leggen op het strand van De Panne. Op vraag van een aantal verontruste bewoners diende Ivan De Clerck van de vzw Bescherm Bomen en Natuur bezwaar in bij de Deputatie van de provincie. Die volgde echter de visie van het gemeentebestuur. Daarop diende de vzw een bezwaar tot schorsing van de vergunning in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB), maar beet ook daar in het zand. De vzw hoopt nu de opgestarte vernietigingsprocedure bij de RvVB te winnen.

“We verloren het schorsingsberoep bij de RvVB omdat we de hoogdringendheid niet konden bewijzen”, zegt Bruggeling Ivan De Clerck. “Maar de kans dat we de vernietigingsprocedure winnen is vrij groot. Mochten de werken toch starten, dan zijn we van plan om een UDN-procedure (Uiterst Dringende Noodzakelijkheid) op te starten, die de RvVB dan binnen de vier à vijf dagen behandelt. Als we die winnen, worden de werken stilgelegd nog voor ze voltooid zijn. Toch wel zonde om hieraan 210.461 euro van het belastinggeld van de bewoners van De Panne uit te geven.”

Wegneembaar

Schepen Wim Janssens houdt echter voet bij stuk: “Het is altijd een van onze grote doelstellingen geweest om een wandelpad te creëren voor mensen die minder mobiel zijn. We hebben de omgevingsvergunning. Die is geldig voor vijf jaar en dat impliceert dat het gaat om een wegneembaar pad. We hebben het budget, en de ‘planché’ is besteld. Nog vóór de zomer zal die er liggen. We hebben bewust nog even afgewacht tot de uitspraak er was, op 7 juli 2022. Nu zijn we zeker van ons stuk en gaan we zeker door.”

Burgemeester Bram Degrieck ligt niet meteen wakker van een nietigverklaring: “Dat betekent niet dat we de planché niet kunnen leggen. Het ingediende bezwaar gaat over het feit dat de planché een heel jaar zou blijven liggen. In het slechtste geval blijft hij een half jaar liggen.”

“Nog vóór de zomer zal het er liggen”

De aanleg van de (tijdelijke) houten ‘planché’ was een initiatief van het lokaal bestuur om tijdens de pandemie de mensen beter te spreiden over de Zeedijk en het strand. Volgens het gemeentebestuur kan het betonnen pad ook in de winter zijn dienst bewijzen. Het advies van het Agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust was voorwaardelijk gunstig, dat van het Agentschap voor Natuur en Bos was ongunstig, net als het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar (POA).

De vzw Bescherm Bomen en Natuur vreest dat een permanente betonnen planché de rust en het open karakter van het strand, zeker in de winter, teniet zal doen. De aanvraag komt volgens de vzw neer op een oneigenlijke uitbreiding van de Zeedijk en kan een ongewenst precedent scheppen voor andere kustgemeenten.