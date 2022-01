Gemeentebestuur Knokke-Heist geeft subsidie voor het creëren van nestgelegenheden voor mussen

Het gaat niet goed met de huismus. Het aantal broedparen is de laatste decennia sterk afgenomen. De soort gaat nog elk jaar in aantal achteruit. Onze kleine gevleugelde vrienden kunnen dus wel wat hulp gebruiken.

Om de Knokke-Heistenaren te stimuleren om nestgelegenheden te creëren voor mussen is er een subsidieregeling. Als je een nestkastje voor mussen aankoopt, krijg je van het gemeentebestuur 50 % van de aankoopprijs terug, met een maximum van 100 euro. Maak jezelf dergelijke nestkasten, krijg je 5 euro per gecreëerde nestgelegenheid.

Let wel, nestkasten hangen zonder dat er in je tuin voedselaanbod en water te vinden is voor de mussen heeft geen zin. Een waterschaal, een besdragende struik of zelf wat bijvoederen kan al voldoende zijn om mussen aan te trekken.

Het subsidiereglement met alle voorwaarden alsook het aanvraagformulier vind je op de gemeentelijke website: https://www.knokke-heist.be/premies-en-subsidies/subsidie-nestgelegenheden-mussen. Voor meer info kan men ook terecht bij de Dienst Milieu, Natuur & Landbouw 050 630185, milieu@knokke-heist.be.