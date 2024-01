Gemeente Wielsbeke plant nieuw buurtbos van 3.000 m²

In de Grote Molstenstraat in Wielsbeke werd vorige week zondag een prachtig stukje natuur aangelegd. Concreet worden er 21 verschillende soorten inheemse bomen en struiken aangeplant, samen goed voor 1.965 stuks.

Met begeleiding van de Bosgroep IJzer en Leie plantte de gemeente Wielsbeke vorige week zondag een nieuw bos van zo’n 3.000 m² aan bij de Vlasbloemstraat. Het planten zelf gebeurde door een 20-tal vrijwilligers uit de gemeente die het koude winterweer met plezier trotseerden. Concreet worden er 21 verschillende soorten inheemse bomen en struiken aangeplant, samen goed voor 1.965 stuks.

“De bomen staan centraal en rondom komt er een rand met bloemen- en bessenstruiken”, vertelt burgemeester Jan Stevens. “Zo ontstaat een heel biodivers en klimaatbestendig stukje natuur op eigendom van de gemeente. Hoe klein dit bosje ook mag lijken, het zal van grote waarde zijn voor vele insecten, vogels en zoogdieren. Het vormt een aantrekkelijk groen decor voor de aanpalende wijk met een rustgevend, luchtzuiverend en verkoelend effect. Bovendien is het makkelijk bereikbaar voor een wandelingetje. Dit bos vorm een soort buffering met verderop een waterbuffer”, aldus burgemeester Stevens.

dankzij vrijwilligers

De aanplant wordt deels gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen en de aanleg werd georganiseerd door de vzw Bosgroep IJzer en Leie onder leiding van Frederic Lembreght. De Bosgroep is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen om praktische ondersteuning te bieden aan private boseigenaars en lokale besturen. “De gemeente Wielsbeke werd in 2009 lid van de Bosgroep”, gaat de burgemeester verder. “De 435 leden, goed voor 1.900 hectaren bos, werken op vrijwillige basis samen aan gezonde en aantrekkelijke bossen. We zijn dan ook heel trots met de aanleg waaraan heel wat vrijwilligers zich aanboden, waarvoor heel veel dank.” (ELD)