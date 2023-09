Gemeente steunt ontharding

De gemeente Koksijde helpt burgers bij het ontharden van hun eigen oprit of tuin door de verharding af te halen en aarde of zand in de plaats te brengen. Het reglement treedt in voege op 1 oktober.

Schepen van Leefmilieu Charlotte Castelein: “Om inwoners te helpen om de tuin klimaatklaar te maken, kunnen ze bij de gemeente eenvoudig een aanvraag indienen om gratis twee kubieke meter steenpuin te laten ophalen. De gemeente stelt de nodige big bags ter beschikking. Bovendien krijgen de ontharders een even groot volume teelaarde of zandgrond in ruil. Het is dus noodzakelijk dat er vergroend wordt, anders gaat de deal niet door. Met deze positieve actie willen we de kwaliteit van de lucht en omgeving in Koksijde nog verhogen.”

Diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling Jan Vandromme: “Op sommige verhardingen in de tuin loopt zelden of nooit iemand. Dat zijn de hoekjes die voor meer groen kunnen zorgen in je directe omgeving. Je moet wel minimaal vier vierkante meter te ontharden.”

Verkoeling

Extra groen zorgt voor een aangename verkoeling op warme zomerdagen. “Groen heeft een positief effect op je gezondheid en je welzijn. Het is niet alleen voor jezelf goed, maar ook voor de biodiversiteit en de waterhuishouding van je tuin. Een open bodem neemt regenwater op. Dit ontlast de riolering en voorkomt wateroverlast bij hevige regenval.”

Charlotte Castelein: “De aanvraag gebeurt online via het digitaal loket van de gemeentelijke website, ten minste 14 dagen voor de aanvang van de werken. In die tijd worden de praktische afspraken gemaakt zoals het tijdstip waarop het materiaal wordt geleverd en opgehaald.”

Behaag je tuin

Je kan ook nog tot half oktober streekeigen struiken of bomen bestellen via de groepsaankoop ‘Behaag je tuin’. “De gemeente voorziet in netto-ontharding – bijvoorbeeld bij de heraanleg van de Dijk in Wulpen of de herinrichting van de Panoramalaan bij de Hoge Blekker.” (MVO)

Inschrijven kan vanaf 1 oktober op www.koksijde.be/eloket.