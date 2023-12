Gemeente plant op twee locaties twee ha bos aan

De gemeente plantte op twee locaties 5.700 bomen aan. De gemeente deed voor de aanplant een beroep op vrijwilligers.

De aanplanting van de twee hectare extra bos was een samenwerking van de gemeente met BOS+, Bosgroep IJzer en Leie, de Vlaamse overheid en automobielclub Geert Vanslambrouck. “Bomen geven zuurstof, verminderen het fijn stof en maken onze planeet een stuk groener”, weet schepen van Omgeving Chris Verhaeghe (Open VLD).

“Het is de ambitie van het gemeentebestuur om in deze beleidsperiode per inwoner 1 boom aan te planten : 11.400 op precies te zijn. Om die ambitie kracht bij te zetten bundelen we onze krachten met Bosgroep IJzer en Leie, BOS+ en de Vlaamse overheid. In één weekend hebben we gezorgd voor twee hectare extra bos. Goed voor meer dan 5.700 bomen of een verminderde CO2-uitstoot van 25 ton per jaar in de eerste 20 levensjaren van de bossen. Daarmee past deze actie volledig binnen ons duurzaamheidscharter, een engagement van tien speerpunten waarmee het gemeentebestuur het leefmilieu een handje wil helpen.”

Sneukelbos

“De nieuwe bossen werden op twee locaties aangelegd. In de Visweg komt er een sneukelbos met onder andere fruit- en notenbomen en naast de begraafplaats in de De Carninstraat wordt er een bos aangeplant op de nog aan te leggen natuurbegraafplaats”.

Voor de aanplant deed de gemeente een beroep op vrijwilligers. “Ondanks het gure weer konden we rekenen op heel wat helpende handen”, weet schepen Verhaeghe. “Op zaterdag mochten we een 25-tal vrijwilligers verwelkomen en op zondag een 50-tal. Ook de leden van automobielclub Geert Vanslambrouck tekenden present. Zij sponsorden mee de nieuwe bosaanleg voor een bedrag van 1.000 euro. We kregen we ook morele steun van Sinterklaas. Hij gaf het startschot voor de tweedaagse boomplantactie. Voor de vrijwilligers hadden we niet alleen spades en bomen, maar ook soep voorzien”. (BCH)