Gemeente plant dubbel zoveel groen na rooiwerken op Maes- en Boereboomplein

Op het Maes- en Boereboomplein in hartje Heist is aannemer CAAAP zoals aangekondigd gestart met de werkzaamheden van HOOST. Door deze werkzaamheden is het gemeentebestuur genoodzaakt de huidige beplanting en bomen te laten weghalen.

Het gemeentebestuur begrijpt dat deze beslissing bij sommigen gevoelig kan liggen, maar wil benadrukken dat ze niet over één nacht ijs gegaan is. Na de afweging van heel wat factoren, heeft het gemeentebestuur besloten om de verwijderde beplanting en bomen te vervangen door dubbel zoveel groen dat in de komende jaren doorheen de gemeente geplant zal worden.

De bomen integraal beplanten, bleek geen optie. Slechts 16 bomen komen in aanmerking om te verplanten maar door de korte plantafstand van elkaar zouden ook zij een groot deel van hun wortels verliezen.

“Bijkomend probleem was het transport. De bomen dienen immers met een kluit van ongeveer 4 meter diameter verticaal getransporteerd te worden en ook daarvoor zou zware snoei noodzakelijk zijn. Bovendien zijn er geen garanties dat de bomen al deze ingrepen zullen overleven. Tel daarbij nog de kostprijs voor het verplanten en dan concludeert het gemeentebestuur dat we voor deze budgetten dubbel zoveel bomen kunnen aanplanten mét groeigarantie. Bij de heraanleg van het Maes- en Boereboomplein worden dus uiteraard nieuwe bomen aangeplant, maar ook doorheen Knokke-Heist zal heel wat extra openbaar groen gecreëerd worden”, besluit het gemeentebestuur. (MM)