Gemeente plaatst een dertigtal insectenhotels

Houthulst zal een dertigtal insectenhotels op verschillende groene plaatsen in de gemeente plaatsen. Op deze manier wil de gemeente zich inzetten om de insecten te helpen en om de inwoners bewust te maken van het belang van kriebeldiertjes.

De insectenhotels werden gemaakt in samenwerking met ‘t Saam Campus Cardijn afdeling Hout en worden gevuld door de basisscholen van de gemeente. Iedere school krijgt ook één van deze insectenhotels om op school te plaatsen en zo de leerlingen af en toe te laten kijken naar hoe de bijtjes en andere insecten hun nesten maken in deze hotels. De insectenhotels zullen deze zomer geplaatst worden aan het Coppensplein, bij de verschillende Ontmoetingscentra in de gemeente Houthulst, waaronder op de Markt.

“Met de hotels helpen we de insecten om een nestplaats of overwinterplaats te vinden. Maar ook particulieren helpen vaak mee door een insectenvriendelijke tuin aan te leggen. Vele tuinen en woningen zijn minder insectvriendelijk doordat alles er strak, netjes en proper bij ligt. Met de Maai Mei Niet-actie doet de gemeente al een inspanning om de natuur en zijn kleine bewoners te helpen”, geeft schepen Olivia Masselin nog mee. (ACK/foto ACK)