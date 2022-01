Gemeente Pittem lanceert burgerwetenschapsproject met voedersilo’s voor kleine tuinvogels

Nu de meest aangewezen periode om tuinvogels te voederen weer is aangebroken, schakelt gemeente Pittem samen met Stadlandschap West-Vlaamse hart de hulp in van Pittem- en Egemnaren om selectieve voedersilo’s uit te testen. Kleine zangvogels zoals de huismus hebben het namelijk niet makkelijk in onze tuinen. Op de voedertafel worden ze verjaagd door grotere krachtpatsers zoals houtduiven of belaagd door roofdieren zoals huiskatten.

“Om ervoor te zorgen dat onze kleine gevleugelde vrienden toch een pootje voor hebben, kan je gebruik maken van voedersilo’s met een kooitje erom heen. De mazen zijn breed genoeg voor huismussen en roodborstjes, maar grote dikkerds zoals duiven en kauwen worden buitengesloten. Bovendien zijn de vogels op die manier ook afgeschermd van huiskatten,” zegt Stijn Vandenhende, schepen van milieu, klimaat en duurzaamheid.

Gemeentelijk actieplan 2.0

Pittem treedt op als pilootgemeente voor het project van Stadlandschap West-Vlaamse hart. “Het gebruik van deze selectieve voedersilo’s is nog niet genoeg ingeburgerd en er zijn nog wat vraagtekens over de goede werking ervan. Om dit te onderzoeken, gaan we samen met de milieudienst van Pittem op zoek naar inwoners die bereid zijn enkele weken de voedersilo’s uit te testen,” klinkt het bij Katrien Geurts, biodiversiteitsmedewerker bij Stadlandschap West-Vlaamse hart. De gemeente stelt twintig voedersilo’s ter beschikking. Van de burger wordt gevraagd om elke week twee telmomenten in te lassen en te noteren welke vogels langskomen. Na afloop van het experiment mogen de deelnemers de voedersilo houden.

Op die manier willen gemeente Pittem en het Stadlandschap West-Vlaamse hart de kleine tuinvogels een handje helpen. Het gemeentebestuur broedt bovendien op nog enkele andere acties rond de huismus. “Samen met Natuurpunt De Torenvalk werd een Gemeentelijk actieplan 2.0 opgesteld waarin we onder andere werk maken van nestgelegenheid voor huismussen. Zo zullen we enkele mussenkasten plaatsen aan de eigen gebouwen in Pittem en Egem,” legt schepen Stijn Vandenhende uit.

Het burgerwetenschapsproject met de selectieve voedersilo’s wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en kadert binnen het Leader project ‘Geïntegreerd Faunaplan’. Geïnteresseerde Pittem- en Egemnaren kunnen contact opnemen met de milieudienst van Pittem op milieudienst@pittem.be of 051 46 03 55.