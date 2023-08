Gemeente Moorslede doet oproep na vondst nest Aziatische hoornaars: “Blijf weg uit park Mariënstede!”

Nadat een medewerker van de technische dienst er dinsdagochtend gestoken werd door een Aziatische hoornaar, raadt gemeente Moorslede iedereen af om het park Mariënstede in Dadizele te betreden.

‘Opgelet! Nesten van Aziatische hoornaar aanwezig.’ De boodschap die nabij de ingang van park Mariënstede in het centrum van Dadizele door de gemeente werd aangebracht, is duidelijk. “Sinds enkele weken zijn imkers uit de streek hier in het park op zoek naar nesten van Aziatische hoornaars nadat het diertje hier in de omgeving gespot was”, aldus waarnemend burgemeester Nessim Ben Driss (Visie).

(lees verder onder de Facebookpost)

De imkers vonden na enkele dagen zoeken in het lage struikgewas een nest. Een medewerker van de technische dienst die dinsdag kwam kijken hoe het nest verwijderd kon worden, werd gestoken. “De man stelt het goed. Er is zeker geen reden tot paniek”, aldus Ben Driss.

Blijf weg uit park

Toch raadt de gemeente momenteel iedereen af om het park te betreden. “Een gespecialiseerd persoon of firma zal ter plaatse komen om het nest of de nesten te verwijderen. Via de website, sociale media en met de borden aan de ingang van het park willen we passanten waarschuwen. Het park mag betreden worden, maar we raden het momenteel iedereen af.”

Imkers aan het werk

Ingmar Clarysse is één van de imkers die de voorbije dagen op zoek ging naar de Aziatische hoornaar. Aan de hand van verschillende lokpotten konden ze het nest uiteindelijk vinden. “We hebben nu één nest gevonden. Het is goed mogelijk dat er nog zijn. Als je zelf niet aan het nest komt, zullen de Aziatische hoornaars normaal gezien niets doen. Maar moest je toevallig op een nest trappen, zal je wel aangevallen worden. Het is goed dat de gemeente nu de mensen waarschuwt. In Frankrijk zijn er toch al enkele doden gevallen door het diertje, je mag niet het risico lopen dat er zo’n zaken gebeuren.”

Ondertussen proberen verschillende imkers in de gemeente de nesten op te sporen. “Dat doen we aan de hand van de lokpotten en de vliegrichting. Dit nest hadden we na een drietal dagen gevonden. Eenmaal we een nest hebben gevonden, geven we dat door aan de gemeente en plaatsen we het op de website www.vespawatch.be.”