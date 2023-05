Gemeente laat twee ganzen van Zegemeer halen: “Ze vielen mensen aan”

De gemeente Knokke-Heist heeft twee ganzen laten weghalen die voor overlast zorgden aan het Zegemeer. Dat bevestigt schepen van Milieu Antoine Geerinckx (GBL). “Er kwamen al enkele maanden klachten binnen van omwonenden die aangevallen werden. De ganzen worden nu opgevangen door een boer”, aldus Geerinckx.

Op en rond het Zegemeer vertoefden twee ganzen, maar die werden afgelopen vrijdag weggehaald. Een weloverwogen beslissing, zegt schepen van Milieu Antoine Geerinckx (GBL). “De voorbije maanden kregen we van eigen inwoners die in de buurt wonen nogal wat klachten binnen”, legt Geerinckx uit. “De ganzen vielen mensen aan, zelfs kinderen. Grote incidenten bleven gelukkig uit, maar omdat de situatie bleef aanhouden hebben we de beslissing gemaakt om de ganzen van het water te laten halen. Het zijn wilde dieren, maar als er iets zou gebeuren, zou er wel naar de gemeente gekeken worden.”

De twee ganzen worden nu opgevangen door een boer tussen soortgenoten. “Dit was een pure veiligheidsmaatregel, zowel voor de mensen als voor die dieren, om mogelijke verder incidenten te voorkomen”, besluit de schepen. (MM)