Gemeente Jabbeke betaalt je factuur voor verdelging Aziatische hoornaar

Het gemeentebestuur van Jabbeke is de Aziatische hoornaar – een wespensoort uit zuidoost China – duidelijk liever kwijt dan rijk. Via het meldingssysteem Vespawatch kunnen de bewoners zelf een nest melden en een verdelger laten afkomen, waarna de gemeente de factuur betaalt.

De Aziatische hoornaar – met als wetenschappelijke naam Vespa velutina – is sinds 2016 in België aanwezig en is afkomstig uit zuidoost China. Het wordt een ‘invasieve exoot’ genoemd. ‘Invasief’ omdat de soort het véél te goed doet in onze contreien. De Aziatische hoornaar valt honingbijen en andere inheemse insecten aan en ze gebruiken die als eiwitbron. Zo verstoren ze dus het biologisch evenwicht en vormen ze een bedreiging voor de inheemse soorten. De gemeente Jabbeke heeft zich nu borg gesteld voor de verdelging van nesten van de Aziatische hoornaar en werkte daarvoor samen met een specifiek meldingssysteem.

Hoe werkt het systeem?

Voor iedereen die denkt een nest te vinden met Aziatische hoornaars moet er maar één iets gebeuren: meld het nest via www.vespawatch.be. Via de button ‘Meld een nest’, word je naar een invulformulier geleid, waar gevraagd wordt naar een aantal gegevens over het nest (ligging, grootte, hoogte, …). Via een kaart (van Google Maps) kan je het bekende ‘gele mannetje’ pinnen op de exacte locatie van het nest. Het systeem maakt daar onmiddellijk X/Y coördinaten van. Er wordt ook gevraagd naar een foto van de nestbewoner zélf (het nest met zekerheid identificeren als van Aziatische hoornaar kan enkel met een foto van zijn bewoner). Tot slot bezorg je ook je gegevens als melder.

“Daarna wordt de melding gevalideerd, maar dat kan wel enkele dagen duren. Als het effectief om een nest van de Aziatische hoornaar gaat, dan bevelen we automatisch de verdelging van dat nest door een erkend verdelger”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Die gaat aan de slag op basis van de gegevens die achtergelaten werden via je melding. De factuur is voor de gemeente.”

Het gemeentebestuur wijst er wel op dat de verwerkingscyclus wat tijd in beslag neemt. Tussen melding en bestrijding kan er gemakkelijk twee weken zitten. “Voor de meeste nesten hoeft dat geen probleem te zijn. De Aziatische hoornaar is immers op zich een niet-agressieve soort richting mensen; tenzij een nest verstoord wordt”, laat het gemeentebestuur verstaan. “Ervaar je echter een nest als een acuut gevaar, dat staat het je vrij om zélf en op eigen kosten de verdeling te organiseren via de brandweer of een erkend verdelger.”