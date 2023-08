Gemeente investeert 10.000 euro in uitdieping Motevijver

De Motevijver in Koekelare kampt al enkele jaren met het probleem dat de vijver ondiep wordt. Op sommige plaatsen is dit beperkt tot anderhalve meter. De bodem wordt jaar na jaar verhoogd met een laagjes slib, met als gevolg: een verminderde bodemdiepte, mindere waterkwaliteit en een lagere visvangst.

“Op vraag van de Motevissers investeren wij als gemeentebestuur dit jaar 10.000 euro om de Motevijver uit te diepen op een natuurlijke wijze”, steekt schepen van Jeugd en Sport Jan Lievens (Open VLD) van wal. “Er werd gekozen voor de firma ‘Fish Improve’ uit Hamme, op advies van de Motevissers. Zij hoorden van de goede resultaten bij diverse clubs uit de buurt.”

Gebruik bacteriën

Het behandelingsproces bestaat erin om via het gebruik van bacteriën de uitdieping te garanderen. “Door het gebruik van deze bacteriën, die niet schadelijk zijn voor de vissen, wordt het slib opgelost in water. Geschat wordt dat de diepte met 30 cm kan vergroot worden”, duidt schepen Lievens nog. ”Dit zorgt voor een betere waterkwaliteit wat de vissen ten goede komt, want gezonde vis en gezond water resulteren in hoge visvangsten.”

“Om een goed resultaat te bereiken, werden de bacteriën in vier bewerkingen met een bootje op het water geplaatst. Na het rondpompen van het water doet de bacterie zijn werk”, besluit schepen Jan Lievens. (EV)