Gemeente Houthulst vraagt om zwerfkatten te melden

De gemeente Houthulst roept op om zwerfkatten te melden bij de gemeente. Op die manier wil de gemeente het welzijn van de katten zelf beschermen, maar ze gaan ook op zoek naar een oplossing om overlast tegen te gaan.

Eén op de vier gezinnen in Vlaanderen heeft een kat als huisdier. Omdat er nog te weinig katten gesteriliseerd zijn, komen er geregeld (on)gewenste kittens bij.

Zwerfkattenbeleid

“Een kattin is al vruchtbaar als ze vijf à zes maanden oud is”, weet schepen Olivia Masselin. “Ze kan per jaar tot drie nestjes van telkens drie tot zes kittens krijgen. Een kattin en haar nakomelingen kunnen dus op vijf jaar tijd voor maar liefst 5.000 kittens zorgen. Kittens die geen opvang vinden of in het asiel terechtkomen, belanden uiteindelijk vaak op straat. Ook volwassen katten die plots niet meer in het gezin passen komen niet zelden op straat terecht. Het worden dan zwerfkatten, en ze leven in bijna elke stad of gemeente in Vlaanderen.”

Volgens de Dierenwelzijnswet dragen steden en gemeenten de verantwoordelijkheid voor de zwervende, verloren gelopen of achtergelaten dieren op hun grondgebied. “Ook wij als gemeente Houthulst nemen hier onze verantwoordelijkheid op. Ons zwerfkattenbeleid dateert van 2021. We hebben intussen de cijfers bij van de zwerfkatten van 2022. Vorig jaar werden er 89 zwerfkatten gevangen”, legt schepen Masselin uit. “Nadat ze gevangen zijn, wordt er gekeken naar de algemene gezondheid van de kat en of ze domesticeerbaar zijn. Wanneer de katten te ziek zijn worden ze geëuthanaseerd.” In Houthulst werden 40 katten gevangen, in Merkem 22, in Jonkershove 9 en in Klerken kon men 18 katten vangen.”

Meldingen

Het is van groot belang om zwerfkatten te melden bij de gemeente zodat er iets aan gedaan kan worden. “Het eerste wat we doen wanneer een melding binnenkomt is nagaan of het niet om een kat van de buren gaat. Vervolgens kijken we of er plaats is in het asiel, en wanneer we de katten zouden kunnen plaatsen. Op de afgesproken dag plaatsen we kooien om de katten te vangen”, aldus schepen Masselin.

“Het is niet enkel voor het welzijn van de kattenpopulatie, maar ook om overlast te vermijden dat we zwerfkatten aanpakken. Die overlast kunnen parasieten zijn die vaak ook op mensen overdraagbaar zijn of uitwerpselen die parasieten overdragen naar de inheemse wilde dieren. Katten kunnen daarnaast een heuse bedreiging zijn voor onze lokale fauna, en kunnen schadelijk zijn voor de lokale flora. Ik wil ook nog meegeven dat het heel belangrijk is om de eigen huiskat van een chip te voorzien, zodat die niet foutief aanzien wordt als zwerfkat, met alle gevolgen van dien. De gemeente Houthulst werkt samen met Dierenasiel Roeselare VZW.” (AC)