Gemeente Heuvelland zoekt vrijwilligers in strijd tegen Aziatische hoornaar

De gemeente Heuvelland zit momenteel in een cruciale fase in de bestrijding van de Aziatische hoornaar. De gemeente zoekt nu geïnteresseerde vrijwilligers om selectieve vallen in de buurt van oude, grote nesten uit te zetten.

“De voorbije weken waren de temperatuur zacht genoeg om de natuur langzaamaan te laten ontwaken”, verduidelijkt schepen Bart Vanacker. “Elke koningin die we kunnen verhinderen om een nieuw nest te starten, is van levensbelang voor onze (honing)bijen en andere insecten.”

De schepen kreeg al verschillende meldingen van imkers dat – naast hun eigen bijenvolk – ook de Aziatische hoornaars weer beginnen uitvliegen.

Vrijwilligers

“Hun koninginnen bouwen de komende weken op een beschut plekje een ‘primair nest’ uit. Dat doen ze in carports, berghokken en garages. Het nest groeit dag na dag en kan zowat even groot worden als een tennisbal. Daarin kweekt ze de larven op waarmee ze later dit voorjaar een groot, secundair nest maakt.”

De gemeente zoekt nu geïnteresseerde vrijwilligers om selectieve vallen in de buurt van oude, grote nesten uit te zetten. “Die zijn nu ongevaarlijk, maar geven wel aan in welke buurt de koninginnen hun winterslaap houden of hielden.”