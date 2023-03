Gedetineerden van Penitentiair LandbouwCentrum in Ruiselede maken een thuis voor bijen

Het PLC (Penitentiair LandbouwCentrum) in Ruiselede heeft grote plannen om bijen te ondersteunen. Zowel honingbijen als wilde bijen zijn hartelijk welkom op het domein.

Gedetineerden hebben een thuis voor wilde bijen gemaakt. Tijdens een workshop (in het kader van het leaderproject Natuur voor de zorg, Zorg voor de natuur) met Natuurpunt De Torenvalk hebben de gedetineerden verschillende bijenhotels in elkaar geknutseld. Er werd heel wat informatie meegegeven over wilde bijen, want er zijn meer dan 350 soorten in België!

Handige tips

Een bijenhotel is eigenlijk geen hotel maar een kraamkamer. Wilde bijenmoeders leggen hun eitjes in het hotel en daar verblijven de eitjes/larven veilig voor bijna een volledig jaar. In het voorjaar worden de bijtjes geboren en gaan zij op zoek naar eten (stuifmeel en nectar) op bloemen. Er werden dus ook heel wat tips meegegeven voor de omgeving zo interessant mogelijk te maken voor bijen.

Opleiding tot imker

Niet enkel wilde bijen zijn welkom, ook honingbijen krijgen een thuis! Er worden bijenkasten geplaatst bij de boomgaard. Met gemiddeld 35.000 bijen per kast zijn dat heel wat extra bijen! De kasten zullen onderhouden worden door gedetineerden, zij worden op dit moment opgeleid tot imker.