Geboortebos langs de oever van de Oude Devebeek

Dit jaar werd de draad opnieuw opgenomen door de gemeente Meulebeke en de plaatselijke Gezinsbond om terug ouders met hun pasgeboren baby’s uit te nodigen voor de aanplant van geboortebomen.

Corona had die werking twee jaar stilgelegd. In de periode van 1 oktober 2019 tot 30 september 2021 werden er in Meulebeke 190 kinderen geboren. Schepen van milieu, Danny Bossuyt was verheugd, niettegenstaande het minder goede weer, de jonge ouders te verwelkomen. “Deze actie kadert in het klimaatsplan dat de gemeente nastreeft alsmede in het boomcharter dat we bij de minister ondertekend hebben waarbij we de belofte maakten meer dan 500 bomen aan te planten. Ondertussen hebben we reeds een veelvoud van dit aantal bereikt.” Voorzitter van de Gezinsbond Geert Tallieu : “Als gezinsvereniging mogen we deze actie niet missen. We beseffen al, te goed dat een gemeente die haar beleid afstemt op kinderen en gezinnen alle steun verdient.”

In totaal werden er 12 elzen en linden aangeplant naast het jeugdheem Hoeve Vincent aan de oever van de Oude Devebeek. Na de groepsfoto was er nog tijd voor een hapje en een drankje. (Luc Bouckhuyt)