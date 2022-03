GAIA wil West-Vlaams gedeputeerde van Dierenwelzijn

In tegenstelling tot Limburg en Vlaams-Brabant, heeft de provincie West-Vlaanderen nog geen gedeputeerde van Dierenwelzijn. Volgens GAIA is dit onmisbaar. Daarom hameren ze er op dat de provincie de nodige ondersteuning zal bieden en een gedeputeerde zal aanstellen.

Na een onderzoek dat door GAIA werd uitgevoerd in alle Vlaamse steden en gemeenten, maakte de dierenrechtenorganisatie een balans op over hoe diervriendelijk onze steden en gemeenten zijn. Op basis van tien speerpunten en meer dan zestig vragen, maakte GAIA een ranking op waarbij elke stad of gemeente een gemiddelde score kreeg. In West-Vlaanderen scoorden Kortrijk en Oostende het best, maar er is nog werk aan de winkel.

Speerpunten

Tot die tien speerpunten behoren onder andere de aanwezigheid van een schepen of gedeputeerde van Dierenwelzijn, een beleid rond zwerfkatten, een verbod op knallend vuurwerk, de afwezigheid van levende dieren op markten, enzovoort.

Oostende en Kortrijk scoorden het hoogst in GAIA’s onderzoek en behaalden zelf een topscore van 84%.

Hoewel twee West-Vlaamse steden zo’n score ontvingen, belandde er geen enkele West-Vlaamse stad in de top 10. Ardooie (58%), Oostrozebeke (53%) en Zuienkerke (42%) bengelen wat achteraan.

Tekort aan gedeputeerden

Waarschijnlijk is de oorzaak van deze scores een tekort aan een gedeputeerde van Dierenwelzijn in onze provincie. In 2019 telde België zo’n 238 schepenen van Dierenwelzijn. Er zijn ook al twee gedeputeerden in Vlaams-Brabant en Limburg, maar West-Vlaanderen kent er nog geen.

Volgens dierenrechtenorganisatie GAIA is dit, bovenop een schepen van Dierenwelzijn, noodzakelijk om steden en gemeentes bij te staan in het uitvoeren van een diervriendelijker beleid.