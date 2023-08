GAIA toont ‘zoo van de toekomst’ op Brugse Markt: dieren bewonderen met VR-bril

De jaarlijkse zomertoer van dierenrechtenorganisatie GAIA vraagt dit jaar aandacht voor grote dieren die in gevangenschap leven. Ook op de Markt in Brugge hielden ze halt. “Met deze camper met virtual reality-brillen nodigen we het publiek uit om onder meer tijgers, olifanten en giraffen in hun natuurlijk habitat te bekijken”, zegt woordvoerder Johan Van Roy.

De blitse purperen camper van dierenrechtenorganisatie GAIA had donderdagnamiddag heel wat bekijks op de Markt in Brugge. De opstelling maakt deel uit van de jaarlijkse zomertoer van de dierenrechtenorganisatie. Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor de problematiek voor grote dieren die in gevangenschap leven, voornamelijk in dierenparken.

Aandoeningen

“Over de hele wereld leven in meer dan 10.000 dierentuinen miljoenen wilde dieren in gevangenschap. Ze zijn vaak opgesloten in verblijven die veel kleiner zijn dan hun natuurlijke territorium en die qua aankleding erg verschillen van de savanne of het bos, waar ze eigenlijk thuisoren”, legt GAIA-woordvoerder Johan Van Roy uit.

“Geen enkel dier hoort thuis in gevangenschap zoals in de dierentuinen zoals we ze nu kennen”

“Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen van hen, zeker in ondermaatse dierentuinen, lijden aan ernstige mentale en fysieke aandoeningen. Geen enkel dier – en zeker geen grote dieren die nooit voldoende plaats kunnen krijgen – hoort thuis in gevangenschap zoals in de dierentuinen zoals we ze nu kennen.”

Met VR-bril

“Er zijn andere mogelijkheden om het publiek met deze dieren te laten kennismaken. En dat willen we hier duidelijk maken. Op onze zomertoer, die twaalf steden aandoet , nodigen we het publiek uit om tijgers, olifanten, giraffen, en koningspinguïns te komen bewonderen. Met een virtual reality-bril op het hoofd kan iedereen deze prachtige wilde dieren van dichtbij bewonderen in hun natuurlijke habitat, en dit alles met respect voor hun vrijheid en zonder dat ze daarbij gestoord worden.”