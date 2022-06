Ga op tuinbezoek bij Raf en Kristien in Eernegem tijdens de 30ste editie van Open tuinen

In het weekeinde van 24 tot 26 juni zijn er, in het kader van de 30ste editie van de jaarlijkse Open tuinen van de Landelijke Gilden, twee open tuinen te bezoeken. Op vrijdag 24 juni (van 17 tot 22 uur), zaterdag 25 en zondag 26 juni (telkens van 10 tot 19 uur), kan men in de Bruggestraat 173 de tuin van Raf en Kristien Bonny-Declerck bezoeken.

De tuin is één hectare groot, met een centraal gelegen natuurlijke vijver en inheemse beplanting. Hij omvat ook twee serres met groenten en een moestuin van 250 vierkante meter. De tuin geeft de indruk in een stadspark te wandelen. Aansluitend is er een weide van 50 are met edelherten die van heel dichtbij te zien zijn. Honing van de bijtjes, want Kristien is imker, zal er ook geproefd kunnen worden. Er is ook een demonstratie van steenkappen door Marleen Vandewalle. Geert Taveirne toont er zijn nestkasten voor vogels.

Engelse tuin

De tuin van Christiaan en Carine Bonné-Bolle in de August Vermeylenstraat 25 uit Eernegem is met zijn 5 are dan misschien minder groot, maar geniet des te meer bekendheid. Het is een kleine informele Engelse tuin met vijver en een rijk assortiment van meer dan 300 soorten bekende en minder bekende vaste planten en rozen. Interessant om inspiratie op te doen voor de aanleg van een kleine tuin.

Deze tuin zal dit jaar voor het laatst te bezoeken zijn op vaste data. “Met onze tuin kwamen we twee keer op de televisie”, herinnert Carine zich. “In 2001 een eerste keer en in 2006 in het tuinprogramma Groene Vingers van Mark Demesmaeker. Het waren de topjaren van de Open tuinen en door die mediabelangstelling kregen we toen zelfs tot 1.000 liefhebbers op bezoek tijdens het evenement. We verschenen ook in verschillende boeken en tijdschriften en genoten doorheen al die jaren ook veel internationale belangstelling. Zo hebben we hier al Franse, Chinese en Russische bezoekers over de vloer gehad.

Meer info over de openingsuren, ingangsprijzen en extra’s zijn terug te vinden op de website www.landelijkegilden.be. Prijs voor leden van Landelijke Gilden is 1 euro, niet-leden betalen 2 euro. In de tuinen wordt ook een gratis drankje aangeboden.