Ga mee op pad voor de lenteschoonmaak

Van 22 maart tot en met 6 april is het opnieuw de periode van de nationale lenteschoonmaak. Voel je het kriebelen om als Mooimaker of als gemotiveerde inwoner deel te nemen aan de jaarlijkse zwerfvuilopruiming? Noteer dan zaterdag 22 maart in jouw agenda! Die dag gaat men van 8.30 tot 12 uur op pad om de buurt weer te laten stralen. Er wordt afgesproken aan sporthal Den Bul. Het lokaal bestuur zorgt voor afvalzakken, handschoenen en grijpstokken. Wie in het bezit is van een Mooimakers-jas, draagt die best. Zorg voor je eigen veiligheid door het dragen van een hesje. Om 12 uur wordt het vele werk beloond met lekkere soep en belegde broodjes. Interesse? Schrijf je dan in tegen ten laatste 5 maart. Dat kan door te mailen naar omgeving@dentergem.be of te bellen naar 051 57 55 20. (gf)